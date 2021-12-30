Гендиректор «Зенита» сообщил, что Сергеев прошёл медосмотр
- © официальный сайт клуба «Крылья Советов»
«После того как Иван Сергеев успешно прошёл медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с «Крыльями Советов», с игроком и его представителем», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 26-летний Сергеев принял участие в 20 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не ведёт переговоров о продаже Дзюбы в другой клуб.