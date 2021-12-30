Гендиректор «Зенита» сообщил, что Сергеев прошёл медосмотр

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Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, как идут переговоры по поводу перехода нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Гендиректор «Зенита» сообщил, что Сергеев прошёл медосмотр
  • © официальный сайт клуба «Крылья Советов»

«После того как Иван Сергеев успешно прошёл медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с «Крыльями Советов», с игроком и его представителем», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Сергеев принял участие в 20 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не ведёт переговоров о продаже Дзюбы в другой клуб.

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