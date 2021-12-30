«Зенит» не ведёт переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Всё, что пишут сейчас в прессе, — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артёму в клуб не поступало. Мы не ведём сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Дзюба в этом сезоне провёл 24 матча за «Зенит», забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

По информации СМИ, к 33-летнему форварду проявляет интерес «Рубин», а сине-бело-голубые готовы его продать.

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов отреагировал на слухи о возможном переходе Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин».