«Зенит» не ведёт переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в команде.
«Зенит» не ведёт переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб
  • РИА Новости

«Всё, что пишут сейчас в прессе, — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артёму в клуб не поступало. Мы не ведём сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Дзюба в этом сезоне провёл 24 матча за «Зенит», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. 

По информации СМИ, к 33-летнему форварду проявляет интерес «Рубин», а сине-бело-голубые готовы его продать.

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов отреагировал на слухи о возможном переходе Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин».

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