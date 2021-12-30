Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Сиэтлом» в НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» в овертайме обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Сиэтлом» в НХЛ
  • © AP Photo/Ted S. Warren

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась в пользу гостей — 3:2. 

В составе «Флайерз» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, а победную шайбу в овертайме забросил россиянин Иван Проворов. У хозяев отличились Янни Гурд и Жереми Лозон. 

«Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что три очка Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» взять верх над «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ.

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