Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» взять верх над «Эдмонтоном» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» взять верх над «Эдмонтоном» в НХЛ
  • AP
  • © Jeff Roberson

Игра состоялась в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:2.

В составе «Блюз» шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. Причём Тарасенко также сделал две результативные передачи. Гости ответили голами Леона Драйзайтля и Эвана Бушара.

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» находится на восьмой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флорида Пантерз» в НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Артемия Панарина.

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