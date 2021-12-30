«Рейнджерс» уступил «Флориде» в НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Панарина
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу хозяев — 4:3.
В составе «Пантерз» шайбы забросили Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер. У гостей отличились россиянин Артемий Панарин, Мика Зибанежад и Крис Крайдер. Панарин также отметился результативной передачей.
Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 28 бросков, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.
Ранее сообщалось, что очки Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.