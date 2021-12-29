Глава Польского футбольного союза подтвердил отставку главного тренера сборной

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что Паулу Соуза ушёл с поста главного тренера сборной Польши.

«Правление PZPN единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. Согласно условиям контракта, бывший тренер должен будет выплатить PZPN компенсацию», — написал Кулеша в Twitter.

До этого в прессе появилась информация, что Соуза должен возглавить бразильский «Фламенго». Он тренировал сборную Польши с 21 января 2021 года.

Напомним, что Польша является соперником России по первому раунду стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Игра состоится 24 марта.

Ранее тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил шансы России в стыковом матче с Польшей.