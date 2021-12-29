Божович оценил шансы России в стыковом матче с Польшей

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил шансы сборной России в матче с Польшей за право выйти на чемпионат мира 2022 года.
Божович оценил шансы России в стыковом матче с Польшей
  • © arsenaltula.ru

«Не думаю, что Польша — такой страшный соперник. Шансы 50 на 50. Россия будет играть не с одним Левандовски», — цитирует Божовича Sport24.

Напомним, что России предстоит весной побороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022. Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

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