Божович оценил шансы России в стыковом матче с Польшей

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил шансы сборной России в матче с Польшей за право выйти на чемпионат мира 2022 года.

«Не думаю, что Польша — такой страшный соперник. Шансы 50 на 50. Россия будет играть не с одним Левандовски», — цитирует Божовича Sport24.

Напомним, что России предстоит весной побороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022. Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

Ранее Сабитов заявил, что Дзюба и Слуцкий находятся на одной эмоциональной волне.