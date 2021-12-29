«Металлург» с минимальным счётом уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в игре на восьмой минуте забросил Артём Демков, реализовав большинство, а ассистировали ему Тейлор Бек и Адам Альмквист.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» же лидирует на Востоке и досрочно пробился плей-офф КХЛ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.