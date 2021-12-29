«Металлург» с минимальным счётом уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» на выезде потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» с минимальным счётом уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ
  • © metallurg.ru

Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в игре на восьмой минуте забросил Артём Демков, реализовав большинство, а ассистировали ему Тейлор Бек и Адам Альмквист.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» же лидирует на Востоке и досрочно пробился плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить