«Металлург» с минимальным счётом уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в игре на восьмой минуте забросил Артём Демков, реализовав большинство, а ассистировали ему Тейлор Бек и Адам Альмквист.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» же лидирует на Востоке и досрочно пробился плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.