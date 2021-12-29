Юрист объяснил ситуацию с заявлением о банкротстве ПФК ЦСКА

Представитель адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнёры» Александр Первушин, который представляет интересы ПФК ЦСКА, прокомментировал обращение в суд иркутской фирмы ООО «Бета», которая подала заявление с требованием признать московский клуб банкротом, поскольку армейцы не выполнили свои обязательства должника.

«Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании — это далеко не одно и то же. Такого рода заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день. На самом же деле у компании «Бета» отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы высказали суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано. В сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на ЦСКА. У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, кардинально противоположных друг другу. Одно из них на 100% в нашу пользу. На данный момент подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено. О чём прекрасно известно другой стороне», — цитирует юриста Sport24.

ООО «Бета» является правопреемником ООО «Ф-Групп» — обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что ООО «Бета» подало в суд заявление о признании ПФК ЦСКА банкротом.