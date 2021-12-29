В суд поступило заявление о признании ПФК ЦСКА банкротом

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ООО «Бета» подало в суд заявление о признании ПФК ЦСКА банкротом в связи с задолженностью по строительству стадиона «ВЭБ Арена».
В суд поступило заявление о признании ПФК ЦСКА банкротом
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. ООО «Бета» является правопреемником ООО «Ф-Групп» — обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».

Ранее суд взыскал с ЦСКА в пользу компании более 348 млн рублей, частично удовлетворив жалобу ООО «Бета» на принятое в январе 2021 года решение арбитражного суда Москвы полностью отклонить иск. Суд изменил решение первой инстанции, постановив взыскать с ЦСКА 348 млн из 491 млн рублей, значившихся в исковом заявлении

За нарушение сроков выполнения работ ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей. При этом договор предусматривал, что неустойка не может быть выше 7,63% от общей цены договора (839 млн рублей). Размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счёт штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что Николич возглавит ЦСКА.

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