Нурмагомедов рассказал о срыве боя его брата Умара
- AFP
«Братишки поединок, который был назначен в Лондоне, отменили, даже не предупредив Умара. UFC пообещали, что дадут ему бой 26 марта в Лас-Вегасе. В общем, ситуация непонятная для нас. Умар готовился и до сих пор готов выступить в Лондоне», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Умар Нурмагомедов должен был провести поединок против валлийца Джека Шора на турнире UFC в Лондоне, который запланирован на 19 марта 2022 года.
Ранее Нурмагомедов заявил, что Eagle FC проведёт в Майами семь-восемь шоу в следующем году.