Нурмагомедов рассказал о срыве боя его брата Умара

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что поединок его брата Умара был отменён.
Нурмагомедов рассказал о срыве боя его брата Умара
  • AFP

«Братишки поединок, который был назначен в Лондоне, отменили, даже не предупредив Умара. UFC пообещали, что дадут ему бой 26 марта в Лас-Вегасе. В общем, ситуация непонятная для нас. Умар готовился и до сих пор готов выступить в Лондоне», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Умар Нурмагомедов должен был провести поединок против валлийца Джека Шора на турнире UFC в Лондоне, который запланирован на 19 марта 2022 года.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Eagle FC проведёт в Майами семь-восемь шоу в следующем году.

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