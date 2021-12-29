Железняков — о критике Щербаковой со стороны Плющенко: это высказывания в пользу бедных
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- РИА Новости
Накануне Плющенко заявил, что «весь мир не может понять», почему Анна Щербакова получила высокие баллы в короткой и произвольной программах на чемпионате России. Среди прочего специалиста возмутило, что фигуристка заработала 9,75 балла в компонентах программы.
«Тем, кто начинает разводить всю эту канитель: возьмите правила, таблицы. Всё можно точно подсчитать, а не просто на эмоциях заявлять, что кто-то лучше кого-то. А то говорят, что Щербакова завалила квад... А то, что Елизавета Туктамышева завалила аксель, — это не считается? Это высказывания в пользу бедных, поэтому давайте логически рассуждать и учиться считать. Плющенко считает, что был завышен балл в компонентах? А я считаю, что это не так. Она каталась очень компонентно, эта оценка не завышена», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».
На чемпионате России Анна Щербакова набрала 239,56 балла, завоевав бронзовую медаль. Помимо неё, элементы ультра-си демонстрировали Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева, однако они проиграли Щербаковой от шести до 15 баллов.
Ранее Тарасова заявила, что федерация никак не примет к сведению слова Плющенко.