Железняков — о критике Щербаковой со стороны Плющенко: это высказывания в пользу бедных

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко об оценках фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России.

Накануне Плющенко заявил, что «весь мир не может понять», почему Анна Щербакова получила высокие баллы в короткой и произвольной программах на чемпионате России. Среди прочего специалиста возмутило, что фигуристка заработала 9,75 балла в компонентах программы.

«Тем, кто начинает разводить всю эту канитель: возьмите правила, таблицы. Всё можно точно подсчитать, а не просто на эмоциях заявлять, что кто-то лучше кого-то. А то говорят, что Щербакова завалила квад... А то, что Елизавета Туктамышева завалила аксель, — это не считается? Это высказывания в пользу бедных, поэтому давайте логически рассуждать и учиться считать. Плющенко считает, что был завышен балл в компонентах? А я считаю, что это не так. Она каталась очень компонентно, эта оценка не завышена», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России Анна Щербакова набрала 239,56 балла, завоевав бронзовую медаль. Помимо неё, элементы ультра-си демонстрировали Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева, однако они проиграли Щербаковой от шести до 15 баллов.

Ранее Тарасова заявила, что федерация никак не примет к сведению слова Плющенко.