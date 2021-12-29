Тарасова: федерация никак не примет к сведению слова Плющенко

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Евгения Плющенко организовать турнир между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.
Тарасова: федерация никак не примет к сведению слова Плющенко
  • РИА Новости

«Зачем проводить этот прокат, если девочки уже всё показали. Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко. Есть правила — и всё на этом», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Плющенко недоумевает, почему Щербакова заняла третье место на чемпионате России без элементов ультра-си и едет на международные турниры. По этой причине он предложил организовать турнир между Анной и Елизаветой за право принять участие в Олимпийских играх.

Ранее Бестемьянова отреагировала на предложение Евгения Плющенко организовать турнир между Щербаковой и Туктамышевой.

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