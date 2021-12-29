Бестемьянова: если Щербакова выступит на ЧЕ, как на ЧР, то её надо менять
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«Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять её», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».
Он добавила, что Плющенко — уважаемый человек в фигурном катании и имеет право на своё мнение.
Напомним, что Плющенко недоумевает, почему Щербакова заняла третье место на чемпионате России без элементов ультра-си и едет на международные турниры. По этой причине он предложил организовать турнир между Анной и Елизаветой за право принять участие на Олимпийских играх.
Ранее Кацалапов заявил, что сможет тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев.