Кацалапов: смогу тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев

Олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синицыной, рассказал о вердикте врачей после обследования.

«По убедительному прогнозу врачей, смогу тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев. В конце сезона, когда будет позволять время, решим проблему до конца», — написал Кацалапов в своём Instagram.

Напомним, что танцевальная пара снялась с произвольного танца на чемпионате России из-за травмы Кацалапова. Никита и Виктория лидировали по итогам ритм-танца. Несмотря на снятие с турнира, пара вошла в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

Ранее директор «Самбо-70» Лайшев назвал Плющенко «дураком».