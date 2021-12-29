Кацалапов: смогу тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев

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Олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синицыной, рассказал о вердикте врачей после обследования.
Кацалапов: смогу тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«По убедительному прогнозу врачей, смогу тренироваться в полную силу и соревноваться пять-шесть месяцев. В конце сезона, когда будет позволять время, решим проблему до конца», — написал Кацалапов в своём Instagram.

Напомним, что танцевальная пара снялась с произвольного танца на чемпионате России из-за травмы Кацалапова. Никита и Виктория лидировали по итогам ритм-танца. Несмотря на снятие с турнира, пара вошла в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

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