Директор «Самбо-70» Лайшев назвал Плющенко «дураком»

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Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на оскорбления двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Директор «Самбо-70» Лайшев назвал Плющенко «дураком»
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далёкий человек, дурак, не понимает. Я отвечаю за школу, где 26 видов спорта, и за каждого буду биться и защищать. Тем более это девушки», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Напомним, что Плющенко назвал директора «Самбо-70» главным «самбистом фигурного катания». Перед этим Лайшев ответил Плющенко на предложение организовать турнир между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой, чтобы определить реальную победительницу и третью участницу предстоящих соревнований.

Ранее в ФФККР отреагировали на предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой.

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