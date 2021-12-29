В ФФККР отреагировали на предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о предложении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести турнир для выявления победительницы между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.

«Ничего про это не знаю. Не видел этого высказывания», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, что Щербакова заняла третье место на чемпионате России. Турнир является отбором на международные соревнования. Таким образом, фигуристка завоевала третью путёвку на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года в Пекине. С этим не согласен Плющенко, он предложил провести мини-турнир между Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой, чтобы определить реальную победительницу и третью участницу предстоящих соревнований.

Ранее Авербух оценил предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой.