В ФФККР отреагировали на предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о предложении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести турнир для выявления победительницы между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.
В ФФККР отреагировали на предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Ничего про это не знаю. Не видел этого высказывания», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, что Щербакова заняла третье место на чемпионате России. Турнир является отбором на международные соревнования. Таким образом, фигуристка завоевала третью путёвку на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года в Пекине. С этим не согласен Плющенко, он предложил провести мини-турнир между Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой, чтобы определить реальную победительницу и третью участницу предстоящих соревнований.

Ранее Авербух оценил предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой.

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