Авербух оценил предложение Плющенко провести турнир между Щербаковой и Туктамышевой

Продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на предложение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать турнир для выявления победительницы между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.

«На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит. Нужно дать девочкам спокойно готовиться к чемпионату Европы», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Он добавил, что уже определён состав команды на чемпионат Европы. По мнению Авербуха, если одна из фигуристок провалит турнир, то федерация может рассмотреть замену.

Напомним, что Плющенко недоумевает, почему Щербакова заняла третье место на чемпионате России без элементов ультра-си и едет на международные турниры.

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