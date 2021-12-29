Тихонов: психологически такое количество наставников давит на Тарасову и Морозова

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов рассказал, как проходят тренировки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова под руководством Этери Тутберидзе.

«С позиции начинающего тренера отмечу, что психологически такое количество наставников давит на фигуристов. Основной тренировочный процесс ведёт Траньков», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Он добавил, что на соревнованиях Тутберидзе всегда стоит у бортика, а на тренировках появляется неожиданно. Он отметил, что требования наставницы чётки и понятны, но нагрузки запредельные.

Напомним, что с парой работает Максим Траньков, штаб Тутберидзе и сам Алексей Тихонов. Тарасова и Морозов на чемпионате России заняли третье место, проиграв дуэтам Тамары Москвиной.

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