Тихонов: психологически такое количество наставников давит на Тарасову и Морозова
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«С позиции начинающего тренера отмечу, что психологически такое количество наставников давит на фигуристов. Основной тренировочный процесс ведёт Траньков», — цитирует Тихонова РИА Новости.
Он добавил, что на соревнованиях Тутберидзе всегда стоит у бортика, а на тренировках появляется неожиданно. Он отметил, что требования наставницы чётки и понятны, но нагрузки запредельные.
Напомним, что с парой работает Максим Траньков, штаб Тутберидзе и сам Алексей Тихонов. Тарасова и Морозов на чемпионате России заняли третье место, проиграв дуэтам Тамары Москвиной.
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