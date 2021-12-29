Боброва: видно, как Тарасову и Морозова федерация тянет на первую пару

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва оценила спортивную пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Боброва: видно, как Тарасову и Морозова федерация тянет на первую пару
  • РИА Новости

«Видно, как их тянет федерация на первую пару и им импонируют многие. Но… Как с Мишей Колядой. Прям обидно. Когда вот всё есть, но чего-то не хватает», — цитирует Боброву «Чемпионат».

Напомним, что на чемпионате России пара заняла третье место, уступив Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым и Александре Бойковой с Дмитрием Козловским. Три российские пары выступят на чемпионате Европы и Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Тарасова заявила, что федерация никак не примет к сведению слова Плющенко.

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