Источник: Джоковичу отказали в медицинском исключении на Australian Open
- AP
«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым», — сообщает Informer.
Отмечается, что Джокович против вакцинации от коронавирусной инфекции.
Напомним, что турнир пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Действующим победителем Australian Open является Новак Джокович.
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