Источник: Джоковичу отказали в медицинском исключении на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович может не принять участие на Australian Open 2022 года из-за отказа вакцинироваться.

«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым», — сообщает Informer.

Отмечается, что Джокович против вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, что турнир пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Действующим победителем Australian Open является Новак Джокович.

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