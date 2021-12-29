Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 36 000 очков
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба НБА в своём Twitter.
Больше всего очков на счету Карима Абдул-Джаббара — 38 387. На второй позиции — Карл Мэлоун (36 928).
36-летний Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, а также четырёхкратным MVP финала и MVP сезона. На его счету множество статистических рекордов лиги.
Ранее сообщалось, что матч баскетбольной Евролиги «Фенербахче» — «Реал» перенесён из-за вспышки COVID-19.