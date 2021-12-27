Матч баскетбольной Евролиги «Фенербахче» — «Реал» перенесён из-за вспышки COVID-19

Встреча 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Фенербахче» — «Реал» была перенесена из-за вспышки коронавируса в мадридском клубе.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги. Сообщается, что мадридский клуб запросил перенос матча, который должен был состояться 29 декабря, на более поздний срок.

В настоящий момент у «Реала» болеют коронавирусом восемь баскетболистов и главный тренер Пабло Ласо. Несмотря на это, команда сумела обыграть московский ЦСКА в 18-м туре (71:65), имея лишь пять игроков основного состава и четверых представителей молодёжной академии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в баскетбольной Евролиге проиграл «Реалу», у которого вышло лишь пять игроков основы.