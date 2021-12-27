Матч баскетбольной Евролиги «Фенербахче» — «Реал» перенесён из-за вспышки COVID-19
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Об этом сообщает официальный сайт Евролиги. Сообщается, что мадридский клуб запросил перенос матча, который должен был состояться 29 декабря, на более поздний срок.
В настоящий момент у «Реала» болеют коронавирусом восемь баскетболистов и главный тренер Пабло Ласо. Несмотря на это, команда сумела обыграть московский ЦСКА в 18-м туре (71:65), имея лишь пять игроков основного состава и четверых представителей молодёжной академии.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в баскетбольной Евролиге проиграл «Реалу», у которого вышло лишь пять игроков основы.