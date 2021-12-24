ЦСКА в баскетбольной Евролиге проиграл «Реалу», у которого вышло лишь пять игроков основы

Московский ЦСКА потерпел поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 71:65 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий испанской команды Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. В составе армейцев 16 баллов в свой актив записал Уилл Клайберн.

Напомним, что матч из-за коронавируса в составе «Реала» находился под угрозой срыва. В итоге на паркет вышли только пять человек основного состава мадридского коллектива.

Ранее «Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге.