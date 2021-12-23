«Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» взял верх над «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 73:71.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. В составе российской команды 14 результативных баллов в свой актив записал Алекс Пойтресс.

Для «Зенита» эта победа стала третьей подряд в рамках турнира. В следующем матче в Евролиге сине-бело-голубые 30 декабря сыграют с белградской «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что ЦСКА с разницей в 34 очка обыграл «Зелёна-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ.