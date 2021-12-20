ЦСКА с разницей в 34 очка обыграл «Зелёна-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА в гостях с разгромным счётом переиграл польскую «Зелёна-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра, которая прошла в Польше, завершилась со счётом 93:59 в пользу российской команды.

В составе армейцев самым результативным стал Габриэль Лундберг (18 очков), Никола Милутинов (13 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.

В польской команде лучшим стал Неманья Ненадич (16 очков).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. «Зелёна-Гура» идёт на последней строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назначен наставником мужской сборной США.

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