ЦСКА с разницей в 34 очка обыграл «Зелёна-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА в гостях с разгромным счётом переиграл польскую «Зелёна-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра, которая прошла в Польше, завершилась со счётом 93:59 в пользу российской команды. В составе армейцев самым результативным стал Габриэль Лундберг (18 очков), Никола Милутинов (13 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. В польской команде лучшим стал Неманья Ненадич (16 очков). ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. «Зелёна-Гура» идёт на последней строчке. Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назначен наставником мужской сборной США.