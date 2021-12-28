Григорян — о переходе Дзюбы в «Рубин»: он сможет доказать в Казани свою уникальность

Главный тренер женской команды московского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал возможный трансфер форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в казанский «Рубин».

«Если он перейдёт в «Рубин» и забьёт там, например, 24 мяча в сумме и три из них тому же «Зениту» — в очередной раз всем докажет, насколько он уникален. А Дзюба же вполне способен сделать это снова», — цитирует Григоряна Sports.ru.

По мнению Григоряна, Дзюба желает перейти в клуб, который действительно нуждается в его услугах.

«А это очень важная деталь для многих игроков», — пояснил он.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за петербуржцев 24 матча, забил десять голов и отдал девять результативных передач. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2022 года с возможностью продления на один сезон.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Рубин» — хороший вариант для продолжения карьеры Дзюбы.