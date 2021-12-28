Канчельскис считает «Рубин» хорошим вариантом для продолжения карьеры Дзюбы

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в казанский «Рубин».
Канчельскис считает «Рубин» хорошим вариантом для продолжения карьеры Дзюбы
  • Legion-Media

«В его возрасте Дзюбе уже некуда расти. Для него это последний сезон в «Зените». Годы уже берут своё, никто не может выступать на высоком уровне вечно. Рано или поздно всё заканчивается. «Рубин» — это хороший вариант для перехода. Лучше уже вряд ли когда-нибудь будет. Дзюба ведь хочет продлить свою карьеру и поиграть. Почему бы и нет? Это неплохой клуб, в середине турнирной таблицы. Да и Слуцкий его хорошо знает. Пока что он лучший бомбардир, сможет ещё позабивать в «Рубине» какое-то количество мячей и принести пользу команде. В любом случае решение принимает он сам — всё зависит лишь от него», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Артём Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за петербуржцев 24 матча, забил десять голов и отдал девять результативных передач. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2022 года с возможностью продления на один сезон.

Ранее Игонин выразил сомнение в том, что Сергеев сможет стать заменой Дзюбе.

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