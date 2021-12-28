Игонин не считает, что Сергеев сможет стать заменой Дзюбе

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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно перехода в петербургский клуб нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Игонин не считает, что Сергеев сможет стать заменой Дзюбе
  • © Maksim Konstantinov / SOPA Image/Sipa USA
  • Legion-Media

«Вряд ли Сергеев сумеет заменить Дзюбу. Все-таки Артём — это большая личность, как с точки зрения влияния в  раздевалке, так и в плане статуса в команде. Не думаю, что Сергеев — это замена именно Дзюбе. Да, Артём не проходит в основной состав. Но я думаю, что «Зенит» продолжит искать форварда. Полагаю, что на Сергееве клуб не  остановится», — сказал Игонин Betonmobile.ru.

Также Игонин оценил перспективы новичка заиграть в «Зените».

«Каждому игроку нужна адаптация в новой команде. Тем более одно дело — играть в «Крыльях Советов», а совсем другое — в российском топ-клубе. Многое будет зависеть от того, насколько Сергеев психологически устойчив. В «Зените» собраны футболисты не только сборной России, а и национальных команд других стран. Хорошо, что Сергеев приходит в «Зенит» перед сборами. У него будет возможность адаптироваться в команде. Будем надеяться, что этого времени ему хватит», — добавил Игонин.

В настоящий момент 26-летний Сергеев проходит медосмотр перед трансфером.

Ранее Колыванов рассказал, на кого из форвардов «Зенита» похож Сергеев.

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