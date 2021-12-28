Колыванов рассказал, на кого из форвардов «Зенита» похож Сергеев

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о возможном трансфере экс-нападающего московского клуба Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит».

«Сергеев очень здорово играет в этом сезоне. 26 лет — это самый расцвет. Я думаю, что он хочет прогрессировать. С Артёмом Дзюбой его вообще нельзя сравнивать. Вот с Сердаром Азмуном они чем-то похожи: оба быстрые, с хорошей правой ногой. Станет ли Сергеев усилением для «Зенита»? Он мечтал попасть в большой клуб. Молодец, сумел добиться своей цели. Надеюсь, что он будет прогрессировать и поможет «Зениту» добиться тех целей, которые они ставят», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Также экс-наставник «Торпедо» рассказал, что в Сергееве изначально были видны задатки хорошего центрального нападающего.

«Я Сергеева ещё хотел пригласить, когда он был в «Строгино», но не получилось, его забрал «Тамбов». У Ивана хороший удар, хорошая скорость. Тогда уже было видно, что у него есть задатки вырасти в хорошего центрфорварда. Он не боялся выполнять черновую работу — прессинговал защитников, отбирал мяч, возвращался назад. Мне сразу понравился Сергеев. У него не сложилось в «Тамбове», он травмировался. Мы его забрали, вылечили, подготовили для РПЛ. Я очень рад за Сергеева. Дай бог, чтобы у него в Санкт-Петербурге всё сложилось», — добавил Колыванов.

В нынешнем сезоне Сергеев провёл 18 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и отдал четыре передачи.

Ранее Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените».