Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените»

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев проходит медосмотр.
Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените»
  • © Пресс-служба «Крыльев Советов»

«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее футболист согласовал условия личного контракта с клубом.

Напомним, что Сергеев в 18 турах Российской премьер-лиги нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что определены лучшие футболистки Суперлиги 2021 года.

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