Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените»
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«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — цитирует Медведева РИА Новости.
Ранее футболист согласовал условия личного контракта с клубом.
Напомним, что Сергеев в 18 турах Российской премьер-лиги нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что определены лучшие футболистки Суперлиги 2021 года.