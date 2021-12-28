Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев проходит медосмотр.

«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее футболист согласовал условия личного контракта с клубом.

Напомним, что Сергеев в 18 турах Российской премьер-лиги нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что определены лучшие футболистки Суперлиги 2021 года.