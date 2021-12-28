Определены лучшие футболистки Суперлиги 2021 года
- РИА Новости
На сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликована символическая сборная женской Суперлиги.
Символическая сборная сезона-2021: Гриченко, Машкова, Беломытцева, Кожникова, Абдуллина, Рузина, Смирнова, Андреева, Шеина, Онгене и Коровкина.
В выборе принимали участие главные тренеры и капитаны команд Суперлиги, а также спортивный директор РФС Андрей Лексаков и главный тренер национальной женской сборной России Юрий Красножан.
Ранее сообщалось, что Сергеев, входящий в сферу интересов «Зенита», находится в Санкт-Петербурге.