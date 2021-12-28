Избитый в Москве олимпийский чемпион Соловьёв выписан из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который был избит в Москве, выписан из больницы.

«Соловьёва выписали из больницы», — сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Елену Болотову.

21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги — кёрлингистки Анны Сидоровой, — на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что Соловьёв находится в удовлетворительном состоянии.