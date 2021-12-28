Избитый в Москве олимпийский чемпион Соловьёв выписан из больницы
- РИА Новости
«Соловьёва выписали из больницы», — сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Елену Болотову.
21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.
По словам его гражданской супруги — кёрлингистки Анны Сидоровой, — на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.
Ранее сообщалось, что Соловьёв находится в удовлетворительном состоянии.