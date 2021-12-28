Радимов назвал Сергеева полезным футболистом для любой команды

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о грядущем переходе форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в питерский клуб.

«Сергеев — хороший футболист. Он проявил себя в ФНЛ и доказывает в РПЛ, что способен забивать на этом уровне. Полезный футболист для любой команды. Понятно, что конкуренция в «Зените» будет повыше, чем в «Крыльях». В команде есть Азмун и Дзюба. Но необходимо учитывать, что если Сергеев выдержит эту конкуренцию и начнёт играть, то, скорее всего, это автоматически откроет ему двери в сборную России. Это будет стимулом и для него самого. Конкуренцию придётся выдерживать. Видно, что он хороший и прогрессирующий футболист. Дальше — всё будет зависеть только от него», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Игонин выразил сомнение в том, что Сергеев сможет стать заменой Дзюбе.