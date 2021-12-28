СЭ: «Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом Сергеевым

Санкт-петербургский «Зенит» согласовал условия контракта с форвардом самарских «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

По информации «Спорт-Экспресс», футболист готов к переходу в стан действующих чемпионов России. Он готовится пройти медосмотр в клубе.

Ранее отмечалось, что «Зенит» ведёт переговоры с футболистом. Также стало известно, что он интересен московскому «Локомотиву».

Напомним, что Сергеев в 18 турах Российской премьер-лиги нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что определены лучшие футболистки Суперлиги 2021 года.