СЭ: «Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом Сергеевым
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По информации «Спорт-Экспресс», футболист готов к переходу в стан действующих чемпионов России. Он готовится пройти медосмотр в клубе.
Ранее отмечалось, что «Зенит» ведёт переговоры с футболистом. Также стало известно, что он интересен московскому «Локомотиву».
Напомним, что Сергеев в 18 турах Российской премьер-лиги нынешнего сезона забил за «Крылья Советов» шесть мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что определены лучшие футболистки Суперлиги 2021 года.