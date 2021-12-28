Фетисов: дисциплина в игре со Швейцарией была другой

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Двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, поделился впечатлениями от игры сборной России в матче второго тура молодёжного чемпионата мира со Швейцарией.
Фетисов: дисциплина в игре со Швейцарией была другой
  • РИА Новости

«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. С надеждой смотрим на следующую игру», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он также отметил, что оба вратаря получили опыт на турнире, теперь решающее слово за тренерским штабом.

Напомним, что сборная России проиграла Швеции в первом туре МЧМ-2022 со счётом 3:6. В следующем туре подопечные Сергея Зубова обыграли Швейцарию (4:2).

Ранее Юров прокомментировал победу в матче со Швейцарией.

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