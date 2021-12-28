Юров: не такая грязная игра получилась со Швейцарией, как со шведами

18-летний форвард молодёжной сборной России Данила Юров прокомментировал победу в матче второго тура молодёжного чемпионата мира 2022 года со Швейцарией.

«Мы сделали выводы после матча со Швецией, получилась менее грязная игра с нашей стороны, поэтому результат такой», — цитирует Юрова «Чемпионат».

Говоря о драфте НХЛ, он отметил, что для него сейчас важна победа на МЧМ-2022.

Напомним, что сборная России проиграла Швеции в первом туре МЧМ-2022 со счётом 3:6. В следующем туре подопечные Сергея Зубова обыграли Швейцарию (4:2).

Ранее Чернышенко назвал ошибкой отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ-2022.