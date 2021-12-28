Клуб НХЛ «Ванкувер» о шайбе Злодеева в ворота Швейцарии: это наш парень

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» отреагировал на гол нападающего молодёжной сборной России Дмитрия Злодеева в матче со Швейцарией во втором туре группового этапа чемпионата мира в Канаде.

«Это наш парень», — написала пресс-служба «Ванкувера» в Twitter. Злодеев удвоил преимущество национальной команды на 16-й минуте. А ассистировал ему Иван Дидковский. «Ванкувер» в 2020 году выбрал Злодеева на драфте НХЛ под 175 номером. Встреча проходит в Ред-Дире. Ранее бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов предположил, что матчах со Словакией и США в воротах национальной команды сыграет Ярослав Аскаров.