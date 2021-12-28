Клуб НХЛ «Ванкувер» о шайбе Злодеева в ворота Швейцарии: это наш парень
«Это наш парень», — написала пресс-служба «Ванкувера» в Twitter.
Злодеев удвоил преимущество национальной команды на 16-й минуте. А ассистировал ему Иван Дидковский.
«Ванкувер» в 2020 году выбрал Злодеева на драфте НХЛ под 175 номером.
Встреча проходит в Ред-Дире.
Ранее бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов предположил, что матчах со Словакией и США в воротах национальной команды сыграет Ярослав Аскаров.