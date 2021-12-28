Ларионов предполагает, что в матчах со Словакией и США в воротах у молодёжки сыграет Аскаров
«Гуськов становится первым номером сборной России? Я так не думаю, потому что, скажем так, здесь тонкая линия. Естественно, мы знаем, что у нас Аскаров должен получить шанс и должен вытащить те игры, которые от него требуются», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.
Он отметил, что в матче со Швейцарией Россия и до матча являлась фаворитом, из-за чего было нормальной идеей дать сыграть в этой встрече Гуськову.
«Но думаю, что на ключевые матчи выйдет Аскаров — и со Словакией, и с США», — добавил Гуськов.
В матче со Швейцарией место в воротах занял Гуськов, а Аскаров остался на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Швейцарию после первого периода на МЧМ по хоккею.