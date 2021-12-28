Ларионов предполагает, что в матчах со Словакией и США в воротах у молодёжки сыграет Аскаров

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера Егора Гуськова в первом периоде матча со Швейцарией во втором туре группового этапа молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Ларионов предполагает, что в матчах со Словакией и США в воротах у молодёжки сыграет Аскаров

«Гуськов становится первым номером сборной России? Я так не думаю, потому что, скажем так, здесь тонкая линия. Естественно, мы знаем, что у нас Аскаров должен получить шанс и должен вытащить те игры, которые от него требуются», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Он отметил, что в матче со Швейцарией Россия и до матча являлась фаворитом, из-за чего было нормальной идеей дать сыграть в этой встрече Гуськову.

«Но думаю, что на ключевые матчи выйдет Аскаров — и со Словакией, и с США», — добавил Гуськов.

В матче со Швейцарией место в воротах занял Гуськов, а Аскаров остался на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Швейцарию после первого периода на МЧМ по хоккею.

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