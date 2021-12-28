Россия обыгрывает Швейцарию после первого периода на МЧМ по хоккею

Завершился первый период матча между сборными России и Швейцарии во втором туре группового этапа молодёжного чемпионата мира в Канаде.

После первой трети игры россияне побеждают со счётом 3:1.

В составе отечественной команды на восьмой минуте шайбу забросил Данила Юров, на 16-й преимущество удвоил Дмитрий Злодеев, а через две минуты третий раз соперника огорчил Павел Тютнев. Швейцарцы же ответили только голом в концовке периода — отличился Аттилио Биаска (19').

Встреча проходит в Ред-Дире.

Ранее комментатор Денис Казанский выразил уверенность, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею.