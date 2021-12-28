Россия обыгрывает Швейцарию после первого периода на МЧМ по хоккею
После первой трети игры россияне побеждают со счётом 3:1.
В составе отечественной команды на восьмой минуте шайбу забросил Данила Юров, на 16-й преимущество удвоил Дмитрий Злодеев, а через две минуты третий раз соперника огорчил Павел Тютнев. Швейцарцы же ответили только голом в концовке периода — отличился Аттилио Биаска (19').
Встреча проходит в Ред-Дире.
Ранее комментатор Денис Казанский выразил уверенность, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею.