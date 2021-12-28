Финляндия забросила семь шайб и разгромила Австрию в матче МЧМ по хоккею
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Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 7:1.
В составе суоми дубль оформил Вилле Койвунен, а также по разу отличились Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. У проигравших единственную шайбу забросил Мартин Урбанек.
Для финнов это уже вторая победа со старта турнира. Таким образом, подопечные Антти Пеннанена лидируют в группе A, набрав шесть очков.
Ранее сообщалось, что сборные Австрии и Финляндии повздорили перед стартом матча МЧМ-2022.