Финляндия забросила семь шайб и разгромила Австрию в матче МЧМ по хоккею

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Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии в матче молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Финляндия забросила семь шайб и разгромила Австрию в матче МЧМ по хоккею
  • globallookpress.com
  • © Jason Franson / Keystone Press Agency

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 7:1.

В составе суоми дубль оформил Вилле Койвунен, а также по разу отличились Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. У проигравших единственную шайбу забросил Мартин Урбанек.

Для финнов это уже вторая победа со старта турнира. Таким образом, подопечные Антти Пеннанена лидируют в группе A, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что сборные Австрии и Финляндии повздорили перед стартом матча МЧМ-2022.

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