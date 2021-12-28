Сборные Австрии и Финляндии повздорили перед стартом матча МЧМ-2022

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Хоккеисты молодёжных сборных Австрии и Финляндии устроили перепалку перед началом матча чемпионата мира в Канаде.
Сборные Австрии и Финляндии повздорили перед стартом матча МЧМ-2022
  • globallookpress.com
  • © Jason Franson / Keystone Press Agency

Команды одновременно отправились на разминку, из-за чего австрийцы не давали суоми выйти на лёд. В итоге между спортсменами произошёл конфликт, но его удалось урегулировать благодаря вмешательству официальных лиц. 

Ранее журналист Денис Казанский выразил уверенность, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею.

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