Сборные Австрии и Финляндии повздорили перед стартом матча МЧМ-2022
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Команды одновременно отправились на разминку, из-за чего австрийцы не давали суоми выйти на лёд. В итоге между спортсменами произошёл конфликт, но его удалось урегулировать благодаря вмешательству официальных лиц.
Ранее журналист Денис Казанский выразил уверенность, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею.
Some early beef brewing between Austria and Finland 👀 pic.twitter.com/afb95XvvzC— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2021