Селихов рассказал о последних словах Витории в «Спартаке»

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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вспомнил о последних словах бывшего главного тренера команды Руя Витории на посту.
Селихов рассказал о последних словах Витории в «Спартаке»

«Прощальный разговор с Виторией? Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал. После этого был командный ужин, просто поужинали молча», — сказал Селихов на YouTube-канале блогера Евгения Савина.

По его словам, тогда в «Спартаке» все были слишком расстроены после поражения от «Сочи» (0:3), из-за чего ужин и прошёл в такой атмосфере. 

«Связывался ли я с Руем после его отставки? Да, написал тренеру вратарей и ему. Сказал: «Спасибо за работу, удачи», — добавил Селихов.

Селихов в этом сезоне провёл девять матчей в составе красно-белых, пропустил 12 мячей и один раз отыграл на ноль. 

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, девять побед и шесть ничьих. 

Ранее Селихов вспомнил, как ему разбили нос из-за намерения перейти в «Амкар».

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