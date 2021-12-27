Селихов вспомнил, как ему разбили нос из-за намерения перейти в «Амкар»

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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вспомнил, как в 2013 году ему разбили нос из-за желания перейти из футбольного клуба «Орёл» в пермский «Амкар».
Селихов вспомнил, как ему разбили нос из-за намерения перейти в «Амкар»

По его словам, он сильно упрашивал руководством «Орла» отпустить его, но в клубе не хотели этого делать без выплаты от 3 млн до 5 млн рублей.

«Правда ли мне гендиректор «Орла» сломал нос за жалобу в КДК? Там была ситуация такая: я собирал все печати, подписи, пришёл, что-то не дописано было. Спросил ручку, он сказал: «Иди, купи ручку». Я сказал: «Зачем этот цирк устраивать, дайте я спокойно уйду из этого клуба». Он как бы просто подошёл и ударил. Заместитель генерального директора клуба к тебе подходит и ломает нос, да-да, именно так. Я не думал, что он сломан, но подошёл к зеркалу, смотрю — он кривой», — рассказал Селихов на YouTube-канале блогера Евгения Савина.

Он отметил, что в больнице ему тоже диагностировали перелом носа, а вправлял он его уже в частной клинике. Кроме того, футболист признался, что не один раз после данного инцидента пересекался с гендиректором «Орла» Алексеем Коршуновым.

«Он не извинялся, да мне и не нужны извинения, я это отпустил. Просто обидно за российский футбол», — добавил Селихов.

Селихов в этом сезоне провёл девять матчей в составе красно-белых, пропустил 12 мячей и один раз отыграл на ноль. Он перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году.

Ранее Селихов поставил итальянского специалиста Массимо Карреру на первое место среди тренеров «Спартака».

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