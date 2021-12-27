Селихов поставил Карреру на первое место среди тренеров «Спартака»

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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов составил рейтинг главных тренеров красно-белых, с которыми ему довелось поработать.
Селихов поставил Карреру на первое место среди тренеров «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Darren Staples

«Массимо Каррера, Доменико Тедеско, Руй Витория. Олег Кононов? Следующий. Там есть ещё Рауль Рианчо, он пятый», — сказал Селихов на YouTube-канале блогера Евгения Савина.

При Каррере вратарь дебютировал за «Спартак», стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Селихов в этом сезоне провёл девять матчей в составе красно-белых, пропустил 12 мячей и один раз отыграл на ноль.

Ранее Селихов рассказал, чем мог бы заниматься, если бы не стал футболистом.

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