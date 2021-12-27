Селихов рассказал, чем мог бы заниматься, если бы не стал футболистом

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов предположил, чем бы он мог заниматься, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Если бы не футбол, то мог бы стать таксистом. В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то ещё», — сказал Селихов на YouTube-канале блогера Евгения Савина.

Он отметил, что в его родном посёлке Нарышкино у молодых людей особо нет занятий, из-за чего многие начинают употреблять наркотики или воровать.

«Много было примеров, что футболист был перспективным, но, например, спился. Недавно был в колонии, её начальник пригласил меня. Там встретил своего одноклассника», — добавил вратарь.

Селихов в этом сезоне провёл девять матчей в составе красно-белых, пропустил 12 мячей и один раз отыграл на ноль.

Ранее главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал игру голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в сезоне-2021/22.