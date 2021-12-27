Селихов рассказал, чем мог бы заниматься, если бы не стал футболистом

Короткая ссылка
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов предположил, чем бы он мог заниматься, если бы не стал профессиональным футболистом.
Селихов рассказал, чем мог бы заниматься, если бы не стал футболистом
  • © spartak.com

«Если бы не футбол, то мог бы стать таксистом. В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то ещё», — сказал Селихов на YouTube-канале блогера Евгения Савина.

Он отметил, что в его родном посёлке Нарышкино у молодых людей особо нет занятий, из-за чего многие начинают употреблять наркотики или воровать. 

«Много было примеров, что футболист был перспективным, но, например, спился. Недавно был в колонии, её начальник пригласил меня. Там встретил своего одноклассника», — добавил вратарь.

Селихов в этом сезоне провёл девять матчей в составе красно-белых, пропустил 12 мячей и один раз отыграл на ноль.

Ранее главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал игру голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в сезоне-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить