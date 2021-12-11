Евсеев — об успехах Селихова: а я его любил и до

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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал игру голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в сезоне-2021/22.
Евсеев — об успехах Селихова: а я его любил и до
  • ©spartak.com

«А я его любил и до», — написал Евсеев в своём Instagram.

Напомним, что Евсеев знаком с Селиховым с 2015 года. Тогда голкипер выступал за пермский «Амкар». Евсеев работал в клубе ассистентом главного тренера.

«Спартак» 9 декабря обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Селихов отразил пенальти.

Ранее Селихов рассказал, как отразил пенальти в матче с «Легией».

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