Евсеев — об успехах Селихова: а я его любил и до

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал игру голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в сезоне-2021/22.

«А я его любил и до», — написал Евсеев в своём Instagram.

Напомним, что Евсеев знаком с Селиховым с 2015 года. Тогда голкипер выступал за пермский «Амкар». Евсеев работал в клубе ассистентом главного тренера.

«Спартак» 9 декабря обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Селихов отразил пенальти.

Ранее Селихов рассказал, как отразил пенальти в матче с «Легией».