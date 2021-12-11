Евсеев — об успехах Селихова: а я его любил и до
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«А я его любил и до», — написал Евсеев в своём Instagram.
Напомним, что Евсеев знаком с Селиховым с 2015 года. Тогда голкипер выступал за пермский «Амкар». Евсеев работал в клубе ассистентом главного тренера.
«Спартак» 9 декабря обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.
Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Селихов отразил пенальти.
Ранее Селихов рассказал, как отразил пенальти в матче с «Легией».