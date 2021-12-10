Селихов рассказал, как отразил пенальти на последних минутах в матче с «Легией»

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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, как отразил пенальти на последних минутах матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с варшавской «Легией».
Селихов рассказал, как отразил пенальти на последних минутах в матче с «Легией»
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«Знал ли я, куда будет бить пенальти Пекхарт? Не знаю почему, но он поменял своё решение. Вообще, я хотел остаться по центру, потому что он обычно чередовал удары с точки — то в центр, то влево. Сейчас можно сказать, что какое-то чутьё сработало», — сказал Селихов на YouTube-канале «Спартака».

Он также отметил, что капитан команды Георгий Джикия действительно подошёл к нему перед пенальти и сказал, что Александр точно отобьёт удар.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее в Польше предложили отдать футболиста «Легии» Лирима Кастрати в лёгкую атлетику после матча со «Спартаком».

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