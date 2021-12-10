В Польше предложили отдать футболиста «Легии» в лёгкую атлетику после матча со «Спартаком»

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Польский портал Sport.pl оценил игру футболистов варшавской «Легии» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».
В Польше предложили отдать футболиста «Легии» в лёгкую атлетику после матча со «Спартаком»
  • © AP Photo/Czarek Sokolowski

Как свидетельствуют оценки на сайте издания, многие журналисты крайне негативно оценили выступление «Легии» — многие игроки получили два и три балла по пятибалльной шкале, однако некоторые получили и вовсе один балл.

Худшими в составе польской команды стали Лирим Кастрати, Махир Эмрели и Майк Навроцкий.

«Недавно президент «Легии» назвал Кастрати самым быстрым игроком в Европе. Возможно, стоило бы отдать его в секцию лёгкой атлетики, ведь он больше ничего «Легии» не давал, кроме бега. Были только хаос и потери», — говорится в тексте издания.

Эмрели же, по мнению представителей СМИ, совсем не угрожал воротам соперника, а Навроцкий допустил роковую ошибку в эпизоде с голом.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о пенальти в ворота красно-белых на последних минутах матча с «Легией».

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