Джикия — о пенальти от «Легии»: это из-за фола нашего авантюриста Жиго

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал пенальти в ворота красно-белых в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Легией» (1:0).
Джикия — о пенальти от «Легии»: это из-за фола нашего авантюриста Жиго
  • РИА Новости

«За что назначили пенальти? За фол нашего авантюриста Самуэля Жиго. Вот так отвечу, пусть посмотрит, пусть ему переведут. Зато в раздевалке был заводилой, это было, да», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Напомним, что в компенсированное время в ворота московского клуба был назначен пенальти. Голкипер красно-белых Александр Селихов отразил одиннадцаметровый удар, сохранив счёт в пользу своей команды.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Ранее игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

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